Vozač (72) na autocesti blicao drugima da se maknu. Uhićen je

AUTOR Redakcijski tekst

Vozač je uhićen nakon što je na autocesti drugim automobilima blicao da ga puste na lijevoj traci jer mu se jako žurilo.

Oko 18 sati na autocesti A3 blizu Zagreba vozač (72) upravljao je osobnim automobilom krapinskih registarskih oznaka.

Tom prilikom požurivao je vozila ispred sebe, davao im svjetlosne znakova prednjim putnim svjetlima (blicao) i tako ugrožavao ili dovodio u opasnost ostale sudionike u prometu. Uočio ga je policijski presretač i zaustavio.

Utvrđeno je da vozi bez položenog vozačkog ispita jer mu je vozačka ukinuta zbog negativnih bodova te mu je izrečena mjera zabrane vožnje. Osim toga, nije držao potreban razmak kad vozi iza dugog automobila.

Vozač je uhićen te priveden na sud koji ga je kaznio sa 1760 eura, javlja danas zagrebačka Policijska uprava.