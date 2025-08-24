Grobari sve traženiji: plaće im skočile 30 posto

AUTOR Redakcijski tekst

Poslodavci u posljednje vrijeme sve teže pronalaze i specifična zanimanja grobara, pogrebnika i radnika na ukopima i grobljanskim ceremonijama.

Prema dostupnim natječajima koje ovih dana raspisuju javne tvrtke, pretežno lokalni komunalci koji upravljaju grobljima, zbog toga su rasle i plaće grobarima koje se sad nude.

Tako Zagrebački holding, primjerice, traži 12 pogrebnika i grobara za rad na neodređeno i određeno. Grobarima se nudi početna plaća od oko 1480 eura bruto plus stalni mjesečni neto dodatak od 177 eura i 0,5 posto po svakoj godini staža.

Prema našem grubom izračunu, to je prosječna neto plaća od najmanje 1300 eura mjesečno. Prije nešto više od godinu dana za ista radna mjesta ZG Holding je nudio prosječna ukupna neto primanja od oko 1000 eura. Riječ je, dakle, o povećanju od 30-ak posto.

ZG Holding u sklopu te brojke traži i sedam pogrebnika kojima nudi 1465 eura bruto, bez dodataka, što je oko 1040 eura neto.

Grobare traže brojni komunalci diljem Hrvatske. Nakon Zagreba, najviše ih žele zaposliti u Samoboru, u Komunalcu, ukupno petero. Uvjet je osnovna škola, a radno iskustvo nije važno.